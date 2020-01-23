«صناعة الوفد» مهنئة الشرطة بعيدها: درع حماية الدولة وفخر المصريين

هنأ المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة عناصر الشرطة المصرية بعيدهم القومي الموافق 25 يناير من كل عام.وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن جهاز الشرطة المصرية كان على مر العصور ومايزال حتى اليوم درعا لحماية الدولة المصرية والحفاظ عليها ومنع سقوطها.وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن تضحيات رجال الشرطة البواسل في التصدي لمحاولات التخريب وإثارة الفتن وزعزعة استقرار الدولة وترويع المواطنين الآمنين، ستظل دوما محل تقدير وفخر للمصريين جميعا.وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن مصر تعيش في الوقت الحالي في كثير من الأمان والاستقرار الأمني على الصعيد الداخلي بفضل جهاز الشرطة والقوات المسلحة المصرية.وأشاد قوطة، بجهود وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإرهابية الإجرامية بشكل استباقي قبل تنفيذ عملياتهم الدموية بحق المدنيين والعسكريين من أبناء الوطن، والتي كان أخرها ضبط عناصر تابعة لجماعة حسم الإرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية، لكن بفضل يقظة رجال الشرطة تم القبض عليهم قبل تنفيذ مخططهم الإجرامي.