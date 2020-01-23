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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ستفحص المسافرين من الصين بعد تفشى فيروس كورونا الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 06:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قالت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، إن المملكة ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس الذي يشبه الأنفلونزا إلى 17 حالة، فيما تأكد إصابة أكثر من 540 شخصًا بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين وانتقل إلى مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونج كونج، كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة أمس الثلاثاء وكانت لأمريكي سافر إلى ووهان.

وقالت وزارة الصحة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم «حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين».

كما نصحت المسافرين بتجنب «الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات».

من جهتها قالت وزارة الصحة في البحرين أيضًا، إنها تنسق مع المطار الرئيسي في البلاد وبدأت إجراءات استباقية هناك، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.

ولم يكشف تقرير وكالة أنباء البحرين الرسمية عن التحرك الذي اتخذته السلطات لكنه قال إن البلاد زادت الإجراءات الوقائية للتصدي لأي تفش.

وأضافت أنه لا توجد حالات مشتبه بها في البحرين.

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