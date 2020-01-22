البرلمان المغربي يوافق على ترسيم الحدود مع إسبانيا

صوت البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، مطالبا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية اللتين تقبعان تحت سيطرة إسبانيا.وصادق مجلس النواب مساء اليوم على مشروعي قانونين متعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب، مع إسبانيا بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في ديسمبر الماضي.وترفض إسبانيا خطوة المغرب التي تعتبرها "أحادية" في رسم حدوده قبالة الجزر المتنازع عليها، حيث اعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد، أن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ومدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك.وشددت الحكومة المغربية على أن مشروعي القانونين بترسيم حدود المغرب في المياه الإقليمية يهدفان إلى سد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.