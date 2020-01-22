خبير صحة إنجابية يطالب بإعادة النظر في قانون تجريم الإجهاض

أكد عاطف الشيتانى، خبير الصحة الإنجابية والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أنه من الضروري إعادة النظر فى قانون تجريم الإجهاض.وأشار من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "تن"، إلى إباحة المذهب الحنفى للإجهاض ما لم يتعد عمر الجنين 21 يوما.وأضاف إلى ضرورة التنبيه من قبل الدولة على وجود العديد من الوسائل التي تمنع الحمل حتى لا تضطر إمرأة إلى الإجهاض وبالتالي تعرض حياتها للخطر، مشيرًا إلى وجود أعداد هائلة من عمليات الإجهاض تتم فى الخفاء بسبب قوانين التجريم.