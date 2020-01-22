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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

جهاز التفتيش: البناء بالأراضى الزراعية مٌجرم بكافة صوره (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:45 ص
رأفت شميس
رأفت شميس
ياسمين عباس
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قال الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه لا يجوز البناء على الأراضى الزراعية، لافتأ إلى أن الدولة تتيح مخططات فى الامتدادات العمرانية داخل القرى، وتقنن طرق الترخيص فى هذه المناطق.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن قانون التصالح فعل آليات للتعامل مع هذه الحالات، أولها منح حدود للأراضى الزراعية، وأن تكون متاخمة لمدن وقرى قائمة أن تكون قريبة من الحيز العمرانى، منوهًا بأن التصالح فى مخالفات البناء يتم حسب معايير محددة ووفقا للقانون، حيث يكون تفعيل قانون التصالح في حالات المخالفات والتراخيص حسب نوعها ومكانها وطبيعتها.

وأضاف رأفت شميس، أن البناء على الأراضى الزراعية بكافة صوره مجرم بحكم القانون، مشيرًا إلى أن طريقة التعامل مع البناء المخالف للتصاريح، بأن يتم معاقبته أولا على مخالفته للتصاريح.

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