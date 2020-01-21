رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إكسبرس» تكشف خريطة كنز توت عنخ آمون بالصحراء الشرقية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:50 م
توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن هناك طفرة في الاكتشافات الأثرية بمصر، بعد العثور على خريطة تكشف أسرار جديدة عن توت عنخ آمون.

وأوضحت الصحيفة أن الخريطة كشفت عن كيفية العثور على مناجم الذهب التي استخدمت لدفن الملك الصبي.

وشرع خبير الذهب الفرنسي توماس فورشي وعالم الآثار البريطاني جون وارد في رحلة بصحراء مصر على طول الساحل الشرقي لنهر النيل.

وسعى الخبيران إلى توضيح كيفية نقل كمية الذهب الهائلة إلى مقر الدفن في وادي الملوك - مكان الراحة الأخير لتوت عنخ آمون.

وبعد ساعات من البحث في الصحراء الشرقية، عثروا على معبد قديم، مغطى بنقوش، مما كشف لهم لمحة عن الماضي الغامض، وفقا لما كشف عنه الفيلم الوثائقي «أسرار وادي الملوك» والمذاع على القناة الرابعة البريطانية.

وقال الفيلم: «منذ اكتشاف كارتر لهذه الكنوز الذهبية التي لا تقدر بثمن، حاول علماء الآثار معرفة أين حصل المصريون القدماء على الذهب اللازم لصنعهم».

وأكد أنه في عهد توت عنخ آمون، كان عمال المناجم الذين يسافرون إلى الصحراء يعتمدون على مصادر مائية قليلة فقط في أي رحلة، لذلك يبدأ توماس في رحلة استكشافية في معبد بجانب بئر قديم.

وقال راوي الفيلم: «تم بناء المعبد لتكريم البئر، وتم نحته في الصخر، ويوضح ديكوره المعقد الأهمية التي يوليها المصريون القدماء لهذا المصدر الثمين للمياه».

وتابع: «البئر والمعبد يحملون مفتاح واحد من أبرز الغاز مقبرة توت عنخ آمون، فالنصوص المحفورة على جدران المعبد تكشف كيف تمكن العمال من استخراج كميات هائلة من الذهب من أحد المناجم القريبة وتوجهوا بها لوادي الملوك لمقبرة توت عنخ آمون».

وأكد التقرير أن العمال بنوا شبكة من الآبار والاستراحات عبر الصحراء الشاسعة، كما أوضح العالم الفرنسي أن شبكة الآبار كانت بمثابة خريطة نحو الكنز أو مناجم الذهب القديمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشونال جيوجرافيك تكشف أبرز أسرار وألغاز الحضارة المصرية القديمة

"إكسبرس" تكشف سر روعة معبد إدفو وعدم تأثره بالتغيرات المناخية

إكسبرس تكشف أسرار عن مقبرة "آمون": ذهبها يعادل 3 مليون استرليني

"إكسبرس" تكشف سر "صندوق لعنة الفراعنة" بمقبرة توت عنخ آمون

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

فرنسا تحقق فى «مأدبة غداء» منحت قطر استضافة كأس العالم

منذ يوم

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ 33 دقيقة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

جورج بهجوري يفتتح معرض الفنان صلاح بطرس بجاليري بهلر (صور)

«دراسات في النظم القرآني».. جديد في معرض الكتاب

مناقشة كتاب «حياة الشهداء» بـ«ثقافة الأقصر»