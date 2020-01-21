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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكرم محمد أحمد: قاعدة برنيس العسكرية غيّرت موازين القوى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:29 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تكشف، لأول مرة، وجود قاعدة بحرية وجوية كبيرة تضم جميع أنواع المقاتلات وطائرات النقل وهي قاعدة برنيس.

قلق من قاعدة برنيس العسكرية
أضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ناس كثيرة في قلق شديد؛ لأن مصر لم تكشف من قبل أن عندها قاعدة عسكرية بهذا القدر والتنوع والاستعدادات والقوة، والإسرائيليين يقولون "اتخدنا على عمانا، المصريين قدروا في غيبة كبيرة من وجودنا يحققوا هذا التفوق الذي يهدد أمن إسرائيل".

ردة فعل إسرائيل
وأشار إلى أن إسرائيل قد تكون بتبالغ في ردة فعلها، لكن التوازن العسكري في الشرق الأوسط تغير والقدرة العسكرية المصرية أصبحت هامة وغيرت موازين القوى في المنطقة.

مصر لا تعتدي
وتابع "المصريون يتكلمون لغة سلام، ليس لديهم غرور إسرائيل والمباهاة بالقوة، نحن نحمي أمننا وأرضنا، لن نتعدى على حدود أحد، لم تستخدم قواتنا طوال التاريخ في أي عمل غاشم ضد أي دولة أو ضد مصالح أي شعب".

لفت إلى أن ما يقلق إسرائيل، هو تجاوز مصر نطاق قواتها التي كانت مفروضة عليها، وأصبحت طرف قوي في معادلة الشرق الأوسط.

لغة السلام والقوة
واستطرد مكرم:"نهج أن تتكلم لغة سلام، وأنك لست قوة عدوان، في نفس الوقت الذي تبني فيه قوة دفاع حقيقية تغير موازين القوى على الأرض لغة ذكية كان ينبغي نستخدمها، والرئيس السيسي نجح نجاحًا باهرًا في تحقيق المعادلة الصعبة، وأصبحت قوة مصر العسكرية معترف بها".

الهدف من التسليح
وأكد مكرم أن مصر تهدف لحماية أمنها القومي بالتسليح والتدريب المستمر في القوات المسلحة؛ لأن هناك أخطار دائمة بالمنطقة، لكنها ليست دولة عدوان وليس لدينا مطامع في اي دولة، وليس لدينا أي أهداف في أراضي آخرين.

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