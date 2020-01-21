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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:44 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ الاختبارات النفسية الخاصة بالمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، للذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وأكدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها تناشد جميع المتقدمين ضرورة متابعة بريدهم الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

وفي ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات، المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.

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