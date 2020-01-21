نقيب الفلاحين: دودة الحشد الخريفية أصيبت بـ «شلل»

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، إن دودة الحشد الخريفية دخلت مصر في شهر مايو 2019، وظهرت في ثلاث محافظات هي أسوان والأقصر وقنا.وأشار ابو صدام في تصريحات صحفية إلى أن هذه الحشرة تطير أكثر من100كم في الليلة الواحدة ودورة حياتها نحو 30 يومًا في الصيف و90 في الشتاء وليس لها فترة سكون وتنتشر بسرعة حيث تضع أنثى الحشرى ما يقارب 2000 بيضى ويفقس البيض في 3 أيام على الأكثر ومدة الطور البقري (الدودة) 30 يومًا على الاكثر وطور العذراء مدته من8 إلى30 يومًا على حسب درجة الحرارة، متابعًا: "هي قادرة على الهجرة لمسافات طويلة الزحف في شكل جيوش أو أسراب، ومع كل ذلك فإن دودة الحشد الخريفية بعد دخولها مصر منذ مايو الماضي لم نسمع عنها ويبدو أنها أصيبت بالشلل".وأضاف أبو صدام أنه طالب وزارة الزراعة بتقرير شهري عن الحشرة الجياشة نظرًا لخطورتها وعدم معرفة المزارعين لها سابقًا.وأكد أن هذه الأفة تعد من الآفات المدمرة للمزروعات وخاصة محصول الذرة إضافة لتغذيتها المتنوعة على أكثر من 100 نوع نباتي حيث تتغذى على الأوراق وسيقان المحاصيل والأجزاء الخضرية والبراعم الزهرية والثمار حديثة العقد مسببة تساقطها، وأعشاب المراعي، وملاعب كرة القدم وأعشاب الحدائق العامة.وطالب نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بتوفير كل المعلومات المتعلقة بدودة الحشد الخريفية وسلوكها وأضرارها وأعراض الإصابة بها، وتوعية المزارعبن بكيفية الوقاية منها والقضاء عليها قبل انتشارها للحد من الأضرار التي قد تسببها.كما طالب أبو صدام بالشفافية في الإعلان عن وجود الحشرة من عدمه والإجراءات التي تُتخذ لمنع دخولها المحافظات الآخرى ووقف انتشارها داخل مصر، والاستعداد لمواجهتها بتوفير المبيدات اللازمة بأسعار مناسبة وكميات كافية.