واشنطن تدرس إضافة 7 دول جديدة لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية.وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها.وأشارت المصادر، إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض الحظر الأول على السفر في 27 يناير 2017، الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سبع دول معظمها ذات أغلبية مسلمة، وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية، وأزيلت تشاد من القائمة في أبريل الماضي، بعد أن أعلن البيت الأبيض أنها قامت بتدابير أمنية أدت إلى تحسن وضعها.