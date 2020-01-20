القوصى يكشف تفاصيل بدء تصميم المبنى الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تتبع رئيس الدولة مباشرة، ولها مجلس إدارة برئاسة مجلس الوزراء، والهدف الأساسي لإنشائها هو بناء الأنظمة الفضائية في مصر من خلال برنامج الفضاء الوطني.وأضاف القوصي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه جرى البدء في تصميم المبنى الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية بالمدينة الفضائية المزمع إقامته على 123 فدانًا، وتضم وكالة الفضاء الإفريقية والمصرية، كما أنها تحتوي على العديد من القطاعات البحثية والترفيهية.وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر فازت باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية بعد المنافسة مع 4 دول، منهما نيجيريا والجابون، لكون مصر أعدت ملفًا ممتازًا للاستضافة، وكان هناك إجماع على استضافة مصر للوكالة، منوهًا بأنه تم تجهيز مبنى مؤقت للوكالة بالهيئة القومية للاستشعار، لحين بناء المقر الدائم للوكالة والذي يستغرق عامين.