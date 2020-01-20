الذهب يصعد عالميا رغم توترات الشرق الأوسط

صعد الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتحوط فيه المستثمرون من توترات مستمرة في الشرق الأوسط ومحاكمة بغرض المساءلة في واشنطن، بينما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في الإمدادات عن صعوده القياسي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1560.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 10 يناير عند 1562.51 دولار في وقت سابق من الجلسة.واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1560.30 دولار.وتقدم البلاديوم 2% تقريبا إلى 2522.5 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مستوى قياسيا عند 2582.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.وقال فاينبرج: "صعود البلاديوم لا يتماشى مع العوامل الأساسية وقد نرى نزولا في الأسعار قريبا".وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.06 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6% إلى 1024.17 دولار.