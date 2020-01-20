روسيا تحث إيران الالتزام بتعهداتها النووية

حثت روسيا، اليوم الاثنين، إيران على الالتزام الصارم بتعهداتها النووية.وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرجي ريابكوف، "نحذر الجانب الإيراني من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، وندعو إيران إلى الالتزام الصارم بواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات والالتزامات الواردة في البروتوكول الإضافي عن الضمانات".وكان وزير الخارجية الإيراني قد هدد في وقت سابق اليوم بالانسحاب من "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" إذا "ما استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، كما أن الإيرانيين يدركون جيدًا أننا لا نعتقد أنه من الصواب التشكيك في التزام إيران بمعاهدة عدم الانتشار".وأضاف ريابكوف: "نحن نتحدث عن هذا بصراحة، ونعتبر هذه المعاهدة أساسية لضمان الأمن العالمي، خاصة بالنظر إلى العمليات المزعجة التي تتطور بشكل عام في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار".