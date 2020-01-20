«المجتمعات العمرانية» تكشف تفاصيل تسهيلات المتأخرين عن سداد الأقساط (فيديو)

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إن القرار المالي الخاص بالإعفاءات من وزارة الإسكان يشمل كافة المدن الجديدة، وتستمر التسهيلات لمدة 3 أشهر بداية من اليوم.وأضاف محمد أنور هلال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"، أن أصحاب الأراضي والوحدات الذين لديهم تأخيرات، من يدفعها بنسبة 100% يتم إعفاءه من الغرامات كاملةً، ومن سيدفع 50% من المتأخرات يتم إعفاءه من 45% من الغرامات، وهكذا بنسب متفاوتة.وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤؤن العقارية والتجارية، أن التسهيلات تسري على كل من يملكون وحدات سكنية أو تجارية وأراضي صناعية، موضحًا أنه تم الإعلان عن التسهيلات في الصحف وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.