الأمن العراقى يستعيد السيطرة على منطقة ببغداد

استعادت قوات الأمن العراقية، اليوم الإثنين، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد مواجهات مع المحتجين.وكانت قوات الأمن العراقية، أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين، لإبعادهم عن طريق محمد القاسم وساحة الطيران.وأفاد مصدر أمني عراقي، بارتفاع حصيلة حالات الاختناق بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع في بغداد منذ أمس، إلى 37 حالة.وقال المصدر، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" عراق، إن المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق في كربلاء بالإطارات المشتعلة، وتجمعوا في ساحة الطيران وسط بغداد وعند جسور السنك والجمهورية.