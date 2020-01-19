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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطاع الأعمال.. مقترح بضم المقر القديم إلى فندق شبرد التاريخى

الأحد 19/يناير/2020 - 09:20 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام إنه جارٍ العمل على التجهيزات الخاصة بالانتقال إلى المقر الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية، مضيفًا: «لم يحدد الموعد النهائى للانتقال لكنه سيكون فى وقت قريب».
وتابع: «سيتم نقل جميع العاملين فى ديوان الوزارة إلى المقر الجديد، خاصة أن المقر القديم هو ملك لوزارة التجارة والصناعة وليس ملكًا لوزارة قطاع الأعمال كونها وزارة حديثة تم تأسيسها عام ٢٠١٦».
وكشف عن وجود مقترح لاستغلال المقر القديم لوزارة قطاع الأعمال بمبنى وزارة التجارة والصناعة، وهو خاص بالشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بإلحاقه بفندق «شبرد» التاريخى الذى يتم تطويره حاليًا.
وأضاف: التصور الخاص بضم المبنى إلى فندق شبرد قد يكون الأقرب للتنفيذ، خاصة أن الشركة المصرية لإدارة الفنادق «إيجوث» وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع شركة الشريف القابضة السعودية من أجل تطوير الفندق التاريخى بتكلفة تبلغ ١.٤ مليار جنيه، وبالتالى فإن ضم مبنى وزارة التجارة والصناعة سيسهم فى توسعة الفندق ليتحول من ٤ إلى ٥ نجوم.

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