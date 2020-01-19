الصحة.. القطاعات الخدمية مستمرة كما هى

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن تحديد الوزارة ٢٨٢٤ موظفًا سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يمثلون نحو ٣٠٪ من إجمالى عدد موظفى الوزارة، مع توزيع الآخرين على القطاعات المختلفة.

وأوضحت المصادر أن «الوزارة تضم ٩ قطاعات لن يتم نقلها جميعها، بل ستبقى القطاعات الخدمية فى أماكنها بموظفيها كما هى، مع نقل جميع الموظفين الذين يعملون بالقطاع الإدارى غير الخدمى، مثل مكتب وزيرة الصحة، والدعم الفنى والمشروعات». واختتم بأنه «حتى الآن، لم يتم إعلان عما سيتم فى مبنى ديوان عام وزارة الصحة والسكان عقب إخلائه».

