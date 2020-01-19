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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: زعماء «مؤتمر برلين» على وشك التوصل لاتفاق

الأحد 19/يناير/2020 - 06:24 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن زعماء العالم المشاركين في قمة برلين المنعقدة اليوم بشأن ليبيا، على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وافتتح مساء اليوم مؤتمر برلين، برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع الذي يُمزق ليبيا منذ 9 أشهر.

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