رويترز: زعماء «مؤتمر برلين» على وشك التوصل لاتفاق

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن زعماء العالم المشاركين في قمة برلين المنعقدة اليوم بشأن ليبيا، على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.وافتتح مساء اليوم مؤتمر برلين، برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع الذي يُمزق ليبيا منذ 9 أشهر.