«على مقهى الحالمون بالغد» كتاب جديد لحسام بدراوي

تقدم دار نهضة مصر للنشر هذا العام كتاب "على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.يستعرض الكتاب حوارات البدراوي الدائمة مع الشباب من خلال أسرة "الحالمون بالغد والعاملون له" التي أنشأها إبان عمله الجامعي حيث يحتوي على مناقشات وسجلات حول العديد من الموضوعات المهمة والحيوية التي شغلت الشباب على مدار ثلاثة عقود.نذكر من تلك الموضوعات التي يطرحها الكتاب: الله– الدين– الإلحاد- وفلاسفة المسلمين - عن السياسة - عن أدب الثورة - عن الطفولة والجمعيات المهتمة بها- عن دور المرأة في المجتمع- عن الأدب والفن والجمال- عن الحرية- عن فلسفات العلم- عن الإنسان.ألوان وموسيقىالكتاب يصدر بالألوان متضمنًا عددًا كبيرًا من لوحات الفن التشكيلي بريشة المؤلف وعدد من فنانينا الكبار. كما زوّد "البدراوي" الكتاب بمقاطع موسيقية تستطيع الاستماع إليها أثناء القراءة من خلال تقنية QRC. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكتاب على مقدمة من د. "محمد المخزنجي"، ود. "مراد وهبة"، والشاعر الكبير أ. "فاروق جويدة". تستطيع الحصول على نسختك من خلال أجنحة نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.يُفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين، ويقام المعرض للمرة الثانية في مركز مصر للمعارض الدولية (الشريك الاستراتيجي) بالتجمع الخامس.السنغال ضيف شرفوبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تم اختيار دولة السنغال؛ لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب.واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري المرموق جمال حمدان، شخصية هذا العام.تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.وفي دورة هذا العام تتنوع حفلات التوقيع وتتوزع على القاعات المختلفة، وتقام تحت شعارات متباينة، فمنها: حفلات توقيع كبار الكتاب، وحفلات توقيع داخل البرنامج المهني، وحفلات توقيع بأجنحة دور النشر المختلفة، فضلًا عن "حفل توقيع بأجر" يُنظم عبر آلية محددة من خلال مسئولي الهيئة المصرية العامة للكتاب.