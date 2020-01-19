إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق، التى استغرقت 3 أيام، فى الاتجاه من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.وكانت إدارة المرور أغلقت شارع الهرم، وقامت ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتى كانت تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى تقاطعه مع شارع ضياء بمنطقة المطبعة للقادم من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى صباح اليوم الأحد، بدون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.