رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:10 ص
شارع الهرم
شارع الهرم
طباعة
أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق، التى استغرقت 3 أيام، فى الاتجاه من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.

وكانت إدارة المرور أغلقت شارع الهرم، وقامت ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتى كانت تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى تقاطعه مع شارع ضياء بمنطقة المطبعة للقادم من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى صباح اليوم الأحد، بدون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ ساعة و 23 دقيقة

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

منذ حوالي 16 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم