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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يتخطى حاجز الـ20 مليون مشاهدة بكليب «رايحين نسهر».. (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 04:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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حقق الفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتخطت الأغنية 20 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها يوم 1 يناير الماضي على قناته الرسميةعلى موقع "يوتيوب"، وكتب الأغنية المؤلفين: فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن ألحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري، ومن إخراج محمد سامي.

وفي سياق أخر يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "البرنس" والذي يخوض به منافسة المارثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته كل من الفنانة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، وغيرهم من الفنانين.

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