سفير سابق يطالب مؤتمر برلين بـ«وقف البلطجة التركية»

أكد السفير محمد عرابي مساعد وزير الخارجية السابق، ضرورة تبنّي المجتمع الدولي من خلال مؤتمر برلين وجهة نظر واحدة لوقف "البلطجة التركية" التى تحاول فرض الوصاية على المنطقة.أشار عرابى إلى ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لكون تهديدات أردوغان والخاصة بإطلاق المهاجرين إلى أوروبا ليس لها معنى وأن تهديداته مبالغ فيها.واستشهد مساعد وزير الداخلية بوجود 800 ألف مهاجر فى ألمانيا، وهى الدولة التى تستضيف مؤتمر برلين ومع ذلك لم تحدث فيها مضايقات من المهاجرين.أكد مساعد وزير الخارجية السابق ضرورة تبنى المجتمع الدولى لفكرة منع أردوغان من إرسال ميليشيات إلى ليبيا وضرورة مراقبة مداخل طرابلس والموانئ الخاصة بها حتى وإن اقتضى الأمر إرسال عسكريين أوروبيين.وأثنى عرابى على الدبلوماسية المصرية في تعاملها مع القضية وبيان مدى تمسك مصر بحماية أمنها القومي، وأنه لا وجود لتيار الإسلام السياسي على حدودها وكذلك الميليشيات المسلحة.