رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير سابق يطالب مؤتمر برلين بـ«وقف البلطجة التركية»

السبت 18/يناير/2020 - 08:58 م
اردوغان
اردوغان
طباعة
أكد السفير محمد عرابي مساعد وزير الخارجية السابق، ضرورة تبنّي المجتمع الدولي من خلال مؤتمر برلين وجهة نظر واحدة لوقف "البلطجة التركية" التى تحاول فرض الوصاية على المنطقة.

أشار عرابى إلى ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لكون تهديدات أردوغان والخاصة بإطلاق المهاجرين إلى أوروبا ليس لها معنى وأن تهديداته مبالغ فيها.

واستشهد مساعد وزير الداخلية بوجود 800 ألف مهاجر فى ألمانيا، وهى الدولة التى تستضيف مؤتمر برلين ومع ذلك لم تحدث فيها مضايقات من المهاجرين.

أكد مساعد وزير الخارجية السابق ضرورة تبنى المجتمع الدولى لفكرة منع أردوغان من إرسال ميليشيات إلى ليبيا وضرورة مراقبة مداخل طرابلس والموانئ الخاصة بها حتى وإن اقتضى الأمر إرسال عسكريين أوروبيين.

وأثنى عرابى على الدبلوماسية المصرية في تعاملها مع القضية وبيان مدى تمسك مصر بحماية أمنها القومي، وأنه لا وجود لتيار الإسلام السياسي على حدودها وكذلك الميليشيات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصريين": غزو سوريا سيعجل بنهاية أردوغان

ردًا على أردوغان.. الاتحاد الأوروبى يشدد على حظر إرسال الأسلحة لليبيا

سفير سابق: إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد يهدد أمن مصر

الأزهر: التدخلات فى ليبيا تخدم مصالح المتطرفين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: أمطار ورياح على أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

منذ حوالي 23 ساعة

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 18 ساعة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

الموت قبل الأخير.. مجموعة قصصية جديدة لألفت عاطف عن دار تويا

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)