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السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفتر يصل ألمانيا لحضور مؤتمر برلين

السبت 18/يناير/2020 - 08:46 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
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وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم إلى العاصمة الألمانية لحضور مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.

ووجهت المستشارة الألمانية دعوة للمشير حفتر لحضور المؤتمر الدولي خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بنغازي الأسبوع الماضي ولقائه بحفتر.

ووصل عدد من قادة الدول إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كما يشارك المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في المؤتمر.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية عن تلقي الرئيس قيس سعيد دعوة من المستشارة الألمانية، لحضور مؤتمر برلين مؤكدة رفض قيس سعيد تلبية دعوة ميركل بسبب التأخر في دعوته لهذا المؤتمر.

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