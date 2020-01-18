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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

نشأت الديهي أمام النصب التذكاري لشهداء سوريا: رسالة للعالم (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 08:26 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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وجّه الإعلامي نشأت الديهي رسالة إلى العالم من أمام النّصب التذكاري لشهداء شمال سوريا، وذلك خلال خلال جولته بشمال سوريا.

وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت:"كان في هذا المكان حرب صادقة وصريحة وقوية خاضها شباب ونساء وفتيات حققوا نصر عزيز وغالي ومكلف، ضد تنظيم تكفيري إرهابي ولد في سوريا وسقط بمعرفة هؤلاء الشهداء، وتكلفته أعداد غفيرة من الشهداء، وهذا تأكيد على أن الأوطان لا تحيا إلا بتضحيات".

ولفت إلى أن قوات حماية الشعب الكردية التي تحولت لقوات سوريا الديمقراطية واجهت داعش مواجهة حقيقية:"هزيمة داعش في سوريا ليس مجانًا وإنما بمقابل مكلف للغاية، وهو هؤلاء الشهداء، بهذه المقبرة التي تجمع أكثر من 1000 شهيد من الشباب والشبات من الأكراد الذين واجهوا داعش بكل ما هو نفيس وغالي وهو دماؤهم".

وأردف:"الحرب على داعش منذ عام 2014 وحتى موت خليفتهم واندحار التنظيم كلف قوات سوريا الديمقراطية 11 ألف شهيد راحوا ضحية هذه الحرب".

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