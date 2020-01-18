نشأت الديهي: أردوغان «أجبن» من أن يرسل قوات إلى ليبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، والذي يأتي في أعقاب الفشل الروسي في حلحلة الأزمة بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، المدعوم من برلمان ليبيا، ومجموعة من ميليشيات يدعمها فايز السراج بمساندة تركية.وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت، إن مَن سيحضر المؤتمر دول (مصر، أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، الإمارات، تركيا، إيطاليا، الكونغو وبريطانيا).استنكر نشأت الديهي عدم دعوة تونس والسودان وتشاد والنيجر للمؤتمر، بالرغم من أنهم جيران لليبيا، متسائلًا:"لماذا لم يتم دعوة هؤلاء الدول الجيران لليبيا رغم أنهم أكثر من يكتوون بنار الإرهاب؟".وأشار إلى أن مصر تدعم الحل السياسي الذي يعتمد على وحدة الأراضي الليبية دون التدخل الأجنبي في ليبيا، خاصة من تركيا.وواصل:"أردوغان يعبث بليبيا ويلعب بالنار، ويقوم بإرسال ميلشيات من سوريا لليبيا، يمارس ألاعيب قذرة، ويحاول تكرار ما حدث في سوريا بليبيا، إن أردوغان أجبن من أن يرسل قوات جيشه لليبيا، وهو يقوم بإرسال المليشيات والمرتزقة لتخريب ليبيا مثلما فعل في سوريا.واستعرض الديهي، مقطع فيديو لطائرة تقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا، لافتًا إلى أن هذه الميليشيات متجهة لليبيا بعقد مع فايز السراج براتب 2000 دولار شهريًا، ووعد بالحصول على الجنسية التركية، بهدف تخريب ليبيا.كما أذاع مقطع فيديو آخر لأردوغان أكد خلاله أن ليبيا ولاية عثمانية، ولن يتراجع عن حماية أحفادهم هناك.