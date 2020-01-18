رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: أردوغان «أجبن» من أن يرسل قوات إلى ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 08:03 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، والذي يأتي في أعقاب الفشل الروسي في حلحلة الأزمة بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، المدعوم من برلمان ليبيا، ومجموعة من ميليشيات يدعمها فايز السراج بمساندة تركية.

وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت، إن مَن سيحضر المؤتمر دول (مصر، أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، الإمارات، تركيا، إيطاليا، الكونغو وبريطانيا).

استنكر نشأت الديهي عدم دعوة تونس والسودان وتشاد والنيجر للمؤتمر، بالرغم من أنهم جيران لليبيا، متسائلًا:"لماذا لم يتم دعوة هؤلاء الدول الجيران لليبيا رغم أنهم أكثر من يكتوون بنار الإرهاب؟".

وأشار إلى أن مصر تدعم الحل السياسي الذي يعتمد على وحدة الأراضي الليبية دون التدخل الأجنبي في ليبيا، خاصة من تركيا.

وواصل:"أردوغان يعبث بليبيا ويلعب بالنار، ويقوم بإرسال ميلشيات من سوريا لليبيا، يمارس ألاعيب قذرة، ويحاول تكرار ما حدث في سوريا بليبيا، إن أردوغان أجبن من أن يرسل قوات جيشه لليبيا، وهو يقوم بإرسال المليشيات والمرتزقة لتخريب ليبيا مثلما فعل في سوريا.

واستعرض الديهي، مقطع فيديو لطائرة تقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا، لافتًا إلى أن هذه الميليشيات متجهة لليبيا بعقد مع فايز السراج براتب 2000 دولار شهريًا، ووعد بالحصول على الجنسية التركية، بهدف تخريب ليبيا.

كما أذاع مقطع فيديو آخر لأردوغان أكد خلاله أن ليبيا ولاية عثمانية، ولن يتراجع عن حماية أحفادهم هناك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"النواب الليبي": اتفاق أردوغان والسراج باطل واعتداء على سيادتنا

جمال طه يكتب: تقدير موقف على وقع أقدام المستعمر التركى لليبيا

سيد أبوزيد يكتب: اتفاق باطل وتقدم للجيش الليبى

مفاجأة.. «القذافي» توقع تكرار الغزو التركي لليبيا (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 12 ساعة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ ساعة و 23 دقيقة

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في ألمانيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: أمطار ورياح على أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

الموت قبل الأخير.. مجموعة قصصية جديدة لألفت عاطف عن دار تويا

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)