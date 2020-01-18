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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الوطنية للتدريب تنظم زيارة للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

السبت 18/يناير/2020 - 05:03 م
الشباب الإفريقي للقيادة
الشباب الإفريقي للقيادة
إيمان ماهر
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نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، زيارة للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للأهرامات وأبو الهول بالجيزة والمعالم المحيطة بهما، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية الخاصة بالبرنامج.

بدأت الزيارة بمشاهدة الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ودخول المقابر الداخلية الخاصة بكل هرم، موضحة عظمة التاريخ المصري القديم.

توجه بعد ذلك طلاب البرنامج لمشاهدة عرض الصوت والضوء الذي يتناول قصص تاريخية عن تلك الفترة المليئة بالعظمة والإثارة.

يذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، انطلقت من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وأطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع بلاد القارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتمائتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام وتم تخريج دفعتين إلى الآن، وتضم الدفعة الثالثة الحالية 94 متدربا إفريقيا من 37 دولة إفريقية.

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