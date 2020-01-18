حملة مجانية عن تطوير التليفزيون برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن إدارة الشركة قررت تدشين حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها عن تطوير التليفزيون المصري؛ لدعم كيان مهم من كيانات الإعلام المصري نعتز به جميعًا، من أجل أن يستعيد دوره فى المقدمة محليًا وعربيًا.وذلك من منطلق إيمان الشركة بأهمية التليفزيون المصري والدور الوطنى الذي يقوم به ممثلًا عن الإعلام الرسمي للدولة.وجاء هذا القرار في إطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، والذي يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.ومن المنتظر خلال أيام أن تظهر ملامح التطوير على الشاشات فى الشكل والمضمون، وسيعلن عن ذلك تباعًا.