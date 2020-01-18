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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

السبت 18/يناير/2020 - 02:45 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "إنفوجراف" يرصد مدى تقدم مصر في مؤشرات المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، ومن بينها مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 في محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المؤشرات:

- صعدت مصر في مؤشر محور سوق العمل 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019.

- احتلت مصر المركز 104 عام 2019 في مؤشر حقوق العمال مقارنة بالمركز 112 عام 2018.

- أحرزت مصر تقدمًا في مؤشر الإنتاجية والأجور لتصل إلى المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018.

- كما تقدمت مصر من المركز 73 عام 2018 في مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل إلى المركز 46 عام 2019.

- قفزت مصر إلى المركز 46 عام 2019 في مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية مقابل المركز 103 عام 2018.

- احتلت مصر المركز 33 عام 2019 في مؤشر التنافسية في الخدمات مقابل المركز 57 عام 2018.

- تقدمت مصر 21 مركزا عام 2019 في محور أسواق المنتجات لتحتل المركز 100 عام 2019.

- احتلت مصر المركز 67 عام 2019 في مؤشر الحواجز الجمركية مقارنة بالمركز 81 عام 2018.

- كما احتلت مصر المركز 44 في مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية عام 2019 مقارنة بالمركز 56 عام 2018.

- تقدمت مصر إلى المركز 36 عام 2019 في مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق مقابل المركز 47 عام 2018.

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