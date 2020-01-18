مش هينفع كده.. وزير الإسكان يوبخ مسئولى جهاز مدينة بدر (فيديو)

فاجأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم السبت، قاطني الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينة بدر، خلال جولته التفقدية لوضع حجر أساس لمدينة الطبية، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.ولفت نظر الوزير، أثناء وجوده داخل أحد المواقع، قيام أحد المواطنين بفتح محل جزارة أسفل إحدى العمارات، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى.وعبر الوزير عن غضبه الشديد من مسئولي جهاز المدينة وشرطة التعمير، قائلا: "مش هينفع كده"، وموجهًا بمكافحة هذه السلوكيات بكل حزم، وإزالتها، والوقوف على عدم تكرارها.وأكد الوزير، خلال حديثه للمسئولين، على ضرورة الحفاظ على النقلة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين وتوعيتهم.وافتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، مشروع الإسكان الاجتماعي على 100 فدان بمدينة بدر، والذي يضم 3500 وحدة نفذتها محافظة القاهرة.