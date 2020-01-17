رئيس النواب الليبي: العرب سيتدخلون عند اللزوم ودون طلب

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن مصر تحتل مركزًا مرموقًا، ومعروف تاريخيًا يأتي إلى مصر من يريد العلم والأمل، مؤكدًا أن المصريين والليبيين عائلة واحدة من أيام الاستعمار الإيطالي، وكان المصريون يمدون الليبيين ويدعموهم بالسلاح والغذاء.وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مواقف مصر عظيمة تاريخيًا، والرئيس المصري دائمًا يقول السلطة الشرعية مجلس النواب، ويؤكد أنه لن يتخلى عن ليبيا".وعن تصريحه السابق بأنه إذا اضطرت ليبيا لتدخل القوات المصرية إلى ليبيا، فإن مجلس النواب الليبي سيدعو إلى التدخل، قال عقيلة: "إذا كان فايز السراج سيستعين بالأتراك، طبيعي أن العرب أولى بالتدخل، وعند اللزوم سيتدخلون دون طلب، إذا رأوا أن ليبيا تتعرض لأزمة".وأردف: "حضوري في البرلمان المصري على منصة الرئاسة رسالة للعالم أن هذا هو الجسم الشرعي، كان موقفًا رائعًا وتاريخيًا".