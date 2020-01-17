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فن

الجميلة.. منى زكى تعود للدراما الرمضانية وتستكمل «الصندوق الأسود»

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:59 م
منى زكى
منى زكى
منار إبراهيم
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قررت الفنانة منى زكى العودة إلى الدراما بمسلسل جديد يُعرض خلال شهر رمضان المقبل، بعد غياب دام ٣ أعوام، منذ مسلسل «أفراح القبة» الذى عرض فى ٢٠١٦ وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
وقال مصدر، لـ«الدستور»، إن صناع العمل- الذى لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم محدد له- عقدوا جلسات خلال الفترة الماضية فى تكتم شديد، للاستقرار على ما إذا كان المسلسل سيشارك فى موسم رمضان المقبل أم لا، مشيرًا إلى أن «منى» تتعاون فى العمل لأول مرة مع المخرج تامر محسن.
وأضاف أن فريق العمل يعقد جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية لاختيار باقى الأبطال المشاركين وإبرام التعاقدات معهم، على أن يتم بدء التصوير مطلع شهر فبراير المقبل.
وأجلت «منى» تجهيزات مسلسل «إيزيس» مرة أخرى بعدما بدأت فى تحضيراته خلال العام الماضى، ليُصبح العمل- الذى تخوض بطولته المطلقة- معلقًا لأكثر من عامين، بسبب بعض المشكلات الفنية.
ولم يستقر صناع «إيزيس» على بطل العمل، كما لم يتحدد موعد رسمى للشروع فى تصويره، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف مريم نعوم.
وتنشغل «منى»، خلال الفترة الحالية بفيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وتلعب فيه النجمة دور امرأة حامل، توضع فى موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة إلى التمسك بالحياة.
وقالت الشركة المنتجة للفيلم إنه سيتم عرضه قريبًا بجميع دور العرض، خاصة أن صناعه يضعون اللمسات النهائية حاليًا على مشاهده، استعدادًا لدخوله مرحلة المونتاج خلال أيام.
فيلم «الصندوق الأسود» من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المحتمل طرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل ليُصبح أول عمل سينمائى تعود به منى زكى بعد فترة غياب طويلة.

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