احتجاجات ضد مشاركة أردوغان فى مؤتمر برلين حول ليبيا

دعت كل من لجنة عمل برلين وحملة " RiseUp4Rojava"، لتنظيم احتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء التركي أردوغان إلى برلين لحضور المؤتمر بشأن ليبيا، الأحد.ويعقد مؤتمر برلين الذي تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة بمشاركة دولية على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأحد، ودعت لجنة العمل في برلين إلى الاحتجاج أمام المستشارية الفيدرالية "الرايخستاغ" في الساعة العاشرة صباحًا، وكتبوا على موقعهم الإلكتروني: "نريد تحية له بالطريقة التي يستحقها مجرم حرب.. مع احتجاجات في الشوارع! ارفعوا أصواتكم ضد جرائم الجيش التركي في سوريا والآن في ليبيا أيضًا!".ووفقا لتقرير الحملة، فقد أرسل أردوغان بالفعل أعضاء مرتزقة إلى ليبيا في الأيام القليلة الماضية، أما قوات الجيش التركي في ليبيا فهم يقومون فقط بالتركيز على بناء البنية التحتية و"المشورة" حتى لا يشارك الجنود الأتراك في العمليات القتالية المباشرة، مضيفًا أن هدف أردوغان في ليبيا يدور حول إعادة إنشاء مناطق نفوذ الإمبراطورية العثمانية السابقة.وقال منظمو الاحتجاجات: "نحن لا نقبل هذا الديكتاتور تجب محاكمته في برلين. نحن نقف ضد الفاشية التركية وطموحاته العظمى".