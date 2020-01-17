غسان سلامة: قد يكون هناك خبراء عسكريين أتراك في ليبيا

أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة، أنه تم إرسال مسلحين من فصائل مرتزقة المعارضة السورية إلى الأراضي الليبية.وقال المبعوث الدولي لدى ليبيا، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، "قد يكون هناك خبراء عسكريين أتراك في ليبيا لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية إلى الأراضي الليبية".وأرسلت تركيا، أمس الخميس، معدات عسكرية جديدة إلى طرابلس بينها أجهزة اتصال، وفقا لما نشره حساب قناة «العربية» على «تويتر».ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".وبحسب المرصد، ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجندًا.