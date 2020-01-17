الاتصالات: 5 محافظات جديدة تلحق بمنظومة التحول الرقمي

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، وفي هذا الإطار لحقت 5 محافظات جديدة تضم الشرقية والمنيا والدقهلية والفيوم والمنوفية بقطار مشروع التحول الرقمي.حيث وقعت الـ5 محافظات على بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية بهما.وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة وضعت خطة للانتهاء من مشروع التحول الرقمي للدولة خلال 30 شهرا، وتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع في عدد من المحافظات، متوقعا أن يتم إضافة حزمة من الخدمات الحكومية المميكنة خلال الـ3 شهور المقبلة، والتي تستهدف الدولة تقديم نحو 177 خدمة على مستوى الجمهورية بنهاية تنفيذ المشروع.وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك تعاون كبير بين أجهزة الدولة للإسراع في تنفيذ وتطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة سيؤدي إلى التيسير على المواطنين ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم في المحافظات.وأشار الوزير إلى أن بروتوكولات التعاون تستهدف إنشاء البنية التحتية والشبكات وميكنة الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين وتطوير المراكز الخدمات التكنولوجية والجماهيرية خلال العام الجاري، ووضعت وزارة الاتصالات خطة مشتركة مع الوزارات المختلفة لتطوير القطاعات الحيوية والتي تتعلق بالأمور الحياتية للمواطنين منها: مكاتب التوثيق والشهر العقاري والأحوال المدنية ومحاكم الأسرة وتكافل كرامة وخدمات التموين والزواج والطلاق وغيرها من الخدمات الأخرى.وبدأ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر كمشروع استرشادي أطلق أولى خدماته للمواطنين نهاية العام الماضي على أن تصل عدد الخدمات إلى نحو 177 خدمة قبل 30 يونيو المقبل.في حين أطلقت الدولة المرحلة الثانية للمشروع في 8 محافظات شملت: القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والأقصر، والتي تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه استثمارات خلال المرحلة الأولى للمشروع.وانضمت عدد من المحافظات الأخرى إلى المشروع عن طريق الإسراع في البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع ولحقت بقطار التنمية الرقمية منها: كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وسوهاج والقليوبية والوادي الجديد.ومن المقرر أن يستغرق المشروع بالكامل نحو 30 شهرًا لربط 33 ألف مبنى حكومي بالشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية لـ27 محافظة باستثمارات تصل 6 مليار جنيه لتقديم نحو 177 خدمة حكومية مميكنة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى ربط القطاعات المهمة والتي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وعلى رأسها قطاعات: الصحة والتموين والشهر العقاري وإدارات ونيابات المرور ومكاتب التوثيق والنيابات الكلية والمحاكم، بالإضافة إلى توصيل الفايبر إلى الجامعات الحكومية وبعض المدارس وعلى رأسها مرحلة الثانوية العامة.في هذا السياق أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أهمية دور وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون اليوم بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاعات المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يهدف إلى سرعة الانتهاء من عملية التحول الرقمي لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة وميكنة كافة القطاعات الحكومية.وقال المحافظ، إن إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتي كلف بها الرئيس السيسي جميع المحافظين، بهدف تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين في تلقي الخدمة، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن التحول الرقمي سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كل الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، مؤكدا أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة، والجهد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين الجودة، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية، وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وترشيد النفقات.وأوضح الأنصاري أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة منها لبدء تنفيذ المشروع، لافتا إلى أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.وقال المحافظ إن، البروتوكول يستهدف تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة، لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات الحكومية، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم كل المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.كما أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة، مؤكدا أهمية منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور.وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة تأتي في إطار دعم الخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة وتوجهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة بشكل دقيق ومنظم لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تتجه بخطوات دقيقة ومتكاملة نحو التحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والتحصيل الإلكتروني إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.