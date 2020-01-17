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اقتصاد

جولة لشركات راغبة في الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:18 ص
جولة تفقدية للوفد
جولة تفقدية للوفد الاستثماري بالعاصمة الإدارية الجديدة
حسن كامل
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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بوفد من عدد من الشركات الاستثمارية الراغبة في التعرف على فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة تفقدية للوفد الاستثماري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ضم ممثلي شركات الشايع وأبراج وإخناتون ومراسم الدولية والحكير ومجموعة التويجري القابضة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن اللقاء والجولة يأتيان في إطار تنظيم زيارات للوفود الأجنبية والمستثمرين إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت، وآفاق التطوير الذي تشهده مصر بمختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة تفقدية للوفد الاستثماري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشملت الجولة الحي الحكومي الذي يضم المقرات الجديدة للوزارات والهيئات الحكومية، وحي المال والأعمال، ومسجد الفتاح العليم أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية يتسع لسبعة آلاف مصلٍ، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، والتي تتسع لثمانية آلاف مصلٍ.

وأشادت الشركات الاستثمارية بحجم الإنجاز الذي حققته مصر على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسهولة إجراءات التعاقد والترخيص التي تتم بالكامل داخل مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والفرص الاستثمارية التي يتضمنها المشروع، والذي تم إنشاؤه وفق أفضل النظم العالمية، مما يؤكد على مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الأساسية، أو في جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

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