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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اغتصاب وتحرش بالحوامل: شهادات تفضح عمال بـ«دويتشه فيله»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:33 م
دويتشه فيله
دويتشه فيله
محمد عمر
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أكد موظفون في مؤسسة "دويتشه فيله" (DW) الألمانية، تعرضهم لمضايقات جنسية وعنصرية وتنمر وسلوكيات معادية للسامية من قبل المسؤولين عن إدارة المؤسسة الإعلامية الألمانية الشهيرة.

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية، الخميس، شهادات من موظفين حاليين وسابقين بالمؤسسة الألمانية، أكدو فيها أن المديرين سواء في المناصب المتوسطة والعليا، يستهدفون الموظفين الذين يتحدثون علنا في بعض القضايا، وبخلاف ذلك يتعرض جزء من الموظفين إلى الإقالة أو التضييق عليهم في العمل.

قال أحد الموظفين إن "دويتشه فيله" مستنقع كبير ولا توجد طريقة لتنظيف هذا النظام من داخله داعيًا البرلمان الألماني "بوندستاج" إلى التحقيق في هذه المخالفات الفجّة.

وهدد مسؤولو قناة «دويتشه فيله» الموظفين بالعقاب وملاحقتهم قانونيًا إذا تحدثوا عن أحد مقدمي دويتشه فيله عربية المتهم في حادث اغتصاب، حيث استقال من القناة بزعم أنه مرهق من العمل، إلاّ أنه أجبر على الاستقالة بسبب تهم لاحقته بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وتشير الصحيفة إلى أن 20 موظفًا قدموا خطابًا يشكون فيه إدارة القناة، لكن الأخيرة قابلته بالتجاهل واصفة إيّاهم بـ«الخونة والمخربيّن».

وكشف جورج والدن، صحفي متعاقد مع دويتشه فيله، أمثلة للعنصرية والبلطجة في رسالة لإدارة DW مؤكدًا أن مقدمًا آخر بالمؤسسة كان مسيئًا لفظيًا للموظفين، ولم يُجبر على المغادرة إلا بعد أن قدم والدن القضية لكبار المديرين وهدد بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذه الأمر.

وأكدت «الجارديان» وجود عمليات تمييز عنصري داخل المؤسسة الألمانية واستهداف العمال الأجانب والتلفظ بألفاظ معادية للسامية، خاصة ضد اليهود وأصحاب البشرة السوداء والعرب العاملين بالمؤسسة.

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