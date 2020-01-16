بكري: قضية مصطفى قاسم يتم استخدامها لأغراض خبيثة

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه بمجرد وفاة المصري مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية داخل أحد السجون المصرية، شنت مواقع التواصل الاجتماعي الإخوانية هجومًا شرسًا ضد مصر.وكشف بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم كواليس وفاة مصطفى قاسم، قائلًا:" إنه محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية فض اعتصام رابعة ويعمل في غسيل الأموال ويساعد الإخوان في إخراج أموالهم للبنوك الأمريكية والبريطانية.وأوضح أن مصطفى قاسم كان مريضا بالسكر ويعالج في مستشفى السجن، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أكدت أنه تم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي وأنه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية.وبين أن الوزارة أكدت أن مصطفى قاسم أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من نصحه بخطورة ذلك، لافتًا إلى أنه تم توفير الإجراءات القانونية والصحية، لمنعه الإضرار بنفسه، مؤكدًا أن السفارة الأمريكية كانت تتابع حالة المسجون ومستوى الخدمات التي تقدم له في السجن.أشار مذيع «حقائق وأسرار» إلى أن قضية مصطفى قاسم يتم استخدامها لأغراض سياسية خبيثة.