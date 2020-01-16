ماذا لو مات المرء على كبيرة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن شارب الخمر آثم، لافتًا إلى أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر.أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مَن قال إن شرب البيرة والخمر حلال وليعاذ بالله، فإن في هذه الحالة قوله مُخرج من المَلّة، لكن الشخص حسابه عند ربه، ليس لي حكم عليه بالكفر أو الإسلام، لافتًا إلى أن الحُكم يكون على الأفعال نفسها وليس على الفاعل.من ناحيته، قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المسلم الذي مات على كبيرة من الكبائر، ولم يتُب من ذبه، فإنه يتم تغسيله وتكفينه ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وندعو له بالرحمة، ولا نحكم عليه بالكفر أبدًا، فهو متروك لله.