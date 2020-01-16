تأجيل محاكمة العضو المنتدب لـ«إيجوث» للكسب غير المشروع

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة «إيجوث» لجلسة 9 فبراير المقبل؛ لورود تقرير لجنة الخبراء، وذلك فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.وأسندت النيابة للمتهم، "م. م. ع. ر"، "65 سنة"، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق، منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة- تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إ. ا. م"، و"م. م. خ"، و"س. ا. م"، وولديه القصر "م.م" و"م.م"، فى الفترة من 2012 إلى 2016، على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى باستغلال سلطات وظيفته.