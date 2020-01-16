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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 182 يوم يسجل 13.85 %

الخميس 16/يناير/2020 - 01:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم، 13.85%، وأقل عائد 13.60%، ومتوسط العائد 13.83%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.

وسجل العائد على الأذون أجل 364 يوم، 13.79%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 13.73%،وتم تغطية الاكتتاب مرتين.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

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