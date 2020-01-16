المؤشر نيكى يرتفع 0.18% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.وزاد نيكي 0.18% مسجلًا 23960.20 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.13% ليصل إلى 1733.27 نقطة.يشار إلى أن مؤشر نيكي القياسي انخفض في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.وهبط نيكي 0.42% مسجلًا 23923.48 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.39% ليصل إلى 1733.79 نقطة.ويشار إلى أن الأسهم اليابانية صعدت، أمس الأول الثلاثاء، في نهاية جلسة التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية وعلى إثرها زاد أمس مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 24. 176 نقطة أو ما يعادل 74. 0% ليصل إلى 81. 24026 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 4.61 نقطة، 0.27%، ليصل إلى 1739.77 نقطة.