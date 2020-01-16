أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.





وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 16 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:





أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية