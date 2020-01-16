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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 07:39 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 16 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 777 إلى 779 جنيهًا
عيار 22: 712 إلى 714 جنيهًا
عيار 21: 680 إلى 682 جنيهًا
عيار 18: 583 إلى 585 جنيهًا
عيار 14: 453 إلى 455 جنيهًا
عيار 12: 389 إلى 390 جنيهًا
الأونصة: 24169 إلى 24240
الجنيه الذهب: 5440 إلى 5456 جنيهًا
كيلو الذهب: 777143 إلى 779429 جنيهًا

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 793.97 جنيه
عيار 22: 727.82 جنيه
عيار 21: 694.74 جنيه
عيار 18: 595.49 جنيه
عيار 14: 463.15 جنيه
عيار 12: 396.99 جنيه
عيار 9 : 297.74 جنيه
أوقية الذهب: 24693 جنيهًا
جنيه الذهب: 5558 جنيهًا
كيلو الذهب: 793974 جنيهًا

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