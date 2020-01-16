رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

علماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع السمنة

الخميس 16/يناير/2020 - 07:27 ص
طباعة
اكتشف العلماء طريقة جديدة لمنع السمنة وحتى التخلص منها، ويكمن ذلك في حجب المستقبل الخلوي AHR.

وتفيد مجلة International Journal of Obesity، بأن السمنة تعتبر حاليا وباء عالميا، ترتبط مباشرة بتطور الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي والقولون والبنكرياس، لذلك أصبح البحث عن وسائل لمكافحة السمنة أمرا ملحا، يبحث عنه الخبراء بمن فيهم أطباء الأورام.

وقد اكتشف باحثون من مركز دارتموث هيتشكوك الطبي للبحوث السرطانية بولاية نيوهامبشاير في الولايات المتحدة، أن المستقبل الخلوي AHR، الموجود عمليا في جميع الخلايا المسؤولة عن اكتشاف المواد السامة، يلعب دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

واتضح لهم من التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن حجب هذا المستقبل الخلوي، يمنع السمنة ويقضي عليها وعلى تليف الكبد، دون أي آثار جانبية.

ويقول رئيس فريق البحث كرايغ توملينسون، "أجرينا تجارب أظهرت نتائجها أنه عندما نضيف إلى المواد الغذائية الغنية بالدهون مستحضر NF الذي يحجب نشاط المستقبل AHR، فإن وزن الفئران لم يختلف عن وزن الفئران التي تناولت أغذية غير دهنية، في حين الفئران التي تناولت المواد الغذائية الدهنية دون إضافة المستحضر المذكور زاد وزنها كثيرا".

ويضيف: "قسمنا الفئران التي تعاني من السمنة ومستمرة على نظام غذائي دهني، إلى مجموعتين، الأولى أضيف إلى غذائها الدهني المستحضر NF، واستمرت المجموعة الثانية على نظامها الغذائي الدهني دون إضافة المستحضر المذكور. وبعد مضي عدة أسابيع اتضح أن فئران المجموعة الأولى انخفض وزنها إلى وزن الفئران التي تناولت أغذية غير دهنية، دون ظهور أي أعراض جانبية".

ووفقا لتوملينسون، هذا الاكتشاف، يفتح الطريق أمام الخبراء للبحث عن طرق جديدة لعلاج السمنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أسماء ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار متوسطة مع انخفاض الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط خطيب متلبسًا بالغش من «برنامج المصحف»

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. ظهور «دبابات طائرة» في مناورات «قادر 2020» (فيديو)

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

الأكثر قراءة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئى لحل أزمة سد النهضة

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

نبيلة أباظة.. الراقصة التى هددت عرش فتى الشاشة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

علماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع السمنة

دراسة: الإفراط فى تناول البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان

دراسة توضح ضغط الدم المناسب بعد عمر الـ60

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

الرئيس نيوز

واشنطن تعلن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

"الجيش الليبي": لن نقبل التفاوض مع السراج بحضور الأتراك

مجلس النواب الأمريكى يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

منوعات

أغرب الأسئلة المطروحة من المرشحين للوظائف فى مقابلات العمل

5 حدود يجب على الزوجين الالتزام بها لعلاقة ناجحة

دراسة: ضعف قبضة يدك دليل على وهن قوتك البدنية

نظام غذائى نباتى يمنع تناول الأفوكادو والعسل لهذا السبب

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

اليوم.. تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربى

«آثارنا العريقة» ورشة فنية في مكتبة طفل المعادي

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»