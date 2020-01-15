سرطان بسمة: عايرها زوجها بسقوط شعرها وطلقها غيابيًا بعد إصابتها

"بسمة وهدان" تخلى عنها شريك حياتها بعد علمه بمرضها اللعين.. "خدت استمارة 6 وطلقني غيابي"#كل_يوم#ON_E pic.twitter.com/q50JAwRquM — ON E (@ONENT) January 15, 2020

كشفت بسمة وهدان، إحدى محاربات السرطان، تفاصيل تجربتها مع المرض اللعين وموقف زوجها عند إصابتها بالمرض.وقالت بسمة، خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "ON E، إنها علمت بإصابتها بالسرطان الذي أصيبت به في الظهر وكان بحجم كبير ويصل طوله إلى 11 سم.وأضافت، أن الأطباء استعانوا بمشورة طبيب أجنبي الذي نصحهم بعدم الخضوع لجراحة لخطورته على حياتها.وأكدت أنها صدمت وانهارت عند معرفتها بإصابتها بالسرطان من قبل الطبيب المختص؛ لأنها كانت تعتقد أنه ورم حميد فقط، وساعدتها أسرتها على تجاوز الأمر، وخضعت إلى 25 جلسة إشعاع و5 جلسات كيميائي، لكن المرض لم يستجب للعلاج في بداية الأمر.أوضحت أنها خلال فترة المرض عانت كثيرًا من سقوط شعرها وحالتها النفسية السيئة، كما أنها تلقت صدمة جديدة من زوجها ووالد ابنتها بعد زواج 8 سنوات، الذي كان يقول لها في بداية مرضها إن عليها أن تتقبل فكرة زواجه من أخرى، وأن تنظر إلى نفسها في المراية وأنها ستجد نفسها "قرعة"، وظهرها محترق، وفي نهاية الأمر طلقها غيابيًا.