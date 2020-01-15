داعشي تونسي: التنظيم يقنن الزنا

قال محمد عمار، داعشي تونسي بسجون شمال سوريا، إنه عقب مجيئه من ألمانيا لسوريا كلفه تنظيم داعش بالعمل سائقا لسيارة إسعاف لجمع المساعدات والأدوية للأطفال والعوائل.



أضاف عمار، خلال حواره مع برنامج "بالورقة القلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten"، أنه لم يكن عضوا بالتنظيم الإرهابي، إنما كان عضوًا مساعدًا، مشيرًا إلى أنه متواجد بسجون داعش في سوريا منذ عامين.



تابع: أنه عمل مع التنظيم الإرهابي لمدة 3 سنوات، ورغم عمله معهم إلا أنه كان ينفق من أمواله الخاصة على نقل المساعدات، مؤكدًا أنه في بداية دخوله للتنظيم كانوا أُناسًا طيبين، وبعد فترة تغيروا تمامًا، وأصبحت هناك غلظة لا تصدق في التعامل: "داعش أعطتهم الأمان وغدروا بي وهذا ضد الإسلام"، مشددًا على أن التنظيم الإرهابي كان يقنن الزنا ويجعله على حسب هواهم.



أضاف الداعشي التونسي: "لو رجع بيا الزمن مش هطلع من ألمانيا، ولو لقيت سوري غرقان بيموت وعايز قشة تنقذه لن أعطيها له"، مخاطبًا الشباب: "لا أنصح أي إنسان شاب كان أو كهلا أن يسمح لأحد أن يستغله باسم الدين، وأقول لكل شاب خليك في بيتك واتعلم دينك وأكرم أمك وأبوك وإخوتك وربّي أبناءك على الإسلام الحقيقي، وليس إسلام داعش دولة المافيا، وإسلام الكذب والتزييف".