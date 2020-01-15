وحيد حامد: «بحب الناس اللى بتعافر.. المنهزمين لأ»

قال السيناريست وحيد حامد إنه لا يحب أن يكون مهزومًا على الإطلاق أو أن يرى شخصًا مهزومًا، ولا يحب الشخصية الانهزامية.



أضاف وحيد، خلال حلقة برنامج "حديث المساء"، مع ياسمين عز، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه يحب الناس التي تعافر والمظلوم الذي يأخذ حقه والإنسان الدؤوب الذي لا يرضى عن الظلم وأحيانًا يتحول الإنسان في دفاعه عن نفسه أو شرفه أو أسرته إلى شرير، لكن القاعدة هي الخير، والاستثناء هو الشر.



وتابع: "الفن شيء جميل، وهو منطقة ثرية جدًا مليئة بالأحاسيس والمشاعر والفن جمال وبالضرورة لا بدّ أن تكون طيبة ومتسامحة وخيرة وهذا شيء جيد، فالفن هو مَن جعلني إنسانًا طيبًا وارتباطيًا بالناس والتحامي معهم هو من أعطانى ثراء أو غنى في الموضوعات التي تناولتها مع الناس كلها".