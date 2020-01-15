النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

التقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، عددا من المحققين الإيطاليين؛ بشأن قضية وفاة الإيطالي جوليو ريجيني.



ورحب النائب العام بهم، مشيرا إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.



وأكد النائب العام استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدًا عما يتم تداوله إعلاميًا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.



واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.



واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين.



وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.