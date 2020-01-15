كيف سيربح هاري وميجان الملايين بعد تخليهما عن المنصب الملكي؟

يتصدر خبر تنحي ميجان ماركل والأمير هاري عن مسؤولياتهما الملكية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، ومثل الخبر صدمة للعائلة الملكية والملكة إليزابيث الثانية بوجه خاص، ومن هنا يتجه الزوجان نحو تقوية قدرتهم على الاستقلال المادي.



وأكد الزوجان وفقًا لموقع "cnbc" رغبتهم في كسب دخلهما الخاص، وهذا يتعارض مع كونهم أعضاء داخل العائلة المالكة.



وأشار الزوجان إلى وجود أشخاص سبقوهم في التخلي عن أدوارهم داخل العائلة المالكة، وقررا الاستقلال المادي أمثال برنسيس بياتريس، وهي نائبة رئيس الشراكات الاستراتيجية في شركة البرمجيات "أفينيتي"، في حين أن شقيقتها الصغرى الأميرة يوجين هي مديرة في معرض لندن للفن.



وتفيد التقارير أن الأمير هاري يتلقى 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا من جانب العائلة، على الرغم من وجود توقعات بأن الأمير تشارلز يمكنه الآن عزل ابنه الأمير هاري وزوجته بشكل رسمي.



ويحصل الأمير هاري على حوالي 30 مليون جنيه إسترليني من ميراث من والدته، الأميرة الراحلة ديانا، في هذه الأثناء، تُقدر وكالة "فوربس" أن ميجان تبلغ قيمتها الصافية 2.2 مليون دولار.



ويوضح الموقع كيفية قيام الأمير هاري برفع الدخل بعد قطع خيوط النقود الملكية من خلال السطور التالية.



وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن لهاري وميجان الحصول على أكثر من 110 ملايين دولار من المشاركات التي ترعاها على "إنستجرام" وحدها، وفقًا لبيانات من منصة التسويق المؤثرة "Klear".



التليفزيون والأفلام والكتب

تأتي معظم ثروات ميجان الصافية من حياتها المهنية كممثلة، حيث قدرت "فوربس" أنها كسبت ما يصل إلى 85000 دولار لكل حلقة تقوم بتمثيلها، لذلك يمكن لأوراق اعتمادها الملكية الحصول على راتب أعلى في حال عودة الدوقة إلى التمثيل.



صفقة مع ديزني

ووقعت ميجان صفقة مع شركة "ديزني"، حيث ستقوم بعمل صوتي مقابل تبرع لجمعية الفيلة بلا حدود الخيرية، وفقًا لتقرير صادر عن "التايمز".



كتاب سيرة ذاتية

ذكرت تقارير أن الأمير هاري يمكن أن يسجل صفقة كتاب تتجاوز قيمتها 64 مليون دولار، كما حدث مع باراك وميشيل أوباما لسيرته الذاتية بعد مغادرته البيت الأبيض.



علامة تجارية

اتضح في العام الماضي أن هاري وميجان قاما بتسجيل العلامة التجارية "Sussex royal"، والتي لا تنطبق فقط على الخدمات مثل جمع التبرعات الخيرية، ولكن تشمل أيضًا الملابس مثل الملابس الرياضية والسترات الرياضية.



"Sussex" ليست الشركة الأولى للعائلة المالكة لإقامة علاقات تجارية، حيث أسس تشارلز والد هاري، أمير ويلز، شركة للأغذية العضوية "Duchy Originals" في عام 1990، وفي عام 2010، عقدت الشركة شراكة مع السوبر ماركت البريطاني "Waitrose"، لتصبح "Duchy Organic"، على الرغم من أن جميع الأرباح التي حققتها الشركة قد سارت نحو الأعمال الخيرية.