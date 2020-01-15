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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مزرعة طيور نادرة وزواحف بالدقهلية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة استهدفت مركزي "أجا - ميت غمر"؛ لضبط المخالفين والحفاظ على البيئة، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف، بدون تصريح، بمركز أجا، وبداخلها 65 طائرًا وحيوانًا بريًا نادرًا ومهددًا بالانقراض، و25 طائرًا وحيوانًا محنط، وعدد كبيرة من الزواحف.

كما تم ضبط 3 قضايا متنوعة، و12 قضية نفايات خطيرة عبارة عن مخلفات طبية، وإلكترونية، وبترولية عبارة عن جراكن زيت بنزين، بلغت 156 طن يتم تداولها داخل السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.

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