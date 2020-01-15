ممولة بـ50 مليار جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد الجديدة.وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الطرح يأتي في ضوء قيام البنك المركزي بالإعلان عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عامًا بنسبة فائدة 10%، بقيمة 50 مليار جنيه، وطبقًا للشروط التالية: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 م2 كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه، بجانب عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى قيام العميل بسداد 20% مقدمًا لضمان الجدية.وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه سيتم الإعلان عن الطرح قريبًا من خلال الصحف الرسمية، والموقع الإلكترونى للهيئة ""، وتطبيق "APP - NUCA".